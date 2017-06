Irene Junquera y Cristian Toro: se acabó el amor La periodista no pasa por su mejor momento, aunque según explican desde 'Corazón' el piragüista fue quien tomó la decisión de romper la relación IDEAL GENTE Martes, 27 junio 2017, 10:34

Irene Junquera y Cristian Toroya no son pareja. Al parecer, según publica la revista 'Corazón' han puesto fin a cuatro años de noviazgo con los planes de boda muy cerca.

Aunque los motivo no han trascendido, al parecer la distancia les ha pasado factura. Los distintos compromisos profesionales de ambos y la relación a distancia que mantenían en los últimos tiempos ha terminado por dilapidar con su bonita historia de amor. Recordemos que a lo largo de estos cuatro años, la pareja ha tenido que convivir entre Madrid, donde ella trabaja, y Avilés, donde él entrena.

El periodista añade en la publicación que «Irene Junquera ha confirmado la noticia a su círculo más íntimo y no oculta que no pasa su mejor momento, ya que la decisión de terminar habría sido tomada por Toro». Esto llega como un jarro de agua fría para Irene, que se encuentra en un momento profesional dulce, ya que se ha convertido en una imagen de lo más solicitada en la comunicación y este año ha sido muy activo profesionalmente para ella. Tras dejar «El Chiringuito de Jugones» que dirige Josep Pedrerol y pasar por Zapeando, la periodista optó por dar un giro radical a su carrera y embarcarse junto a Risto Mejide en la caravana de «All you need is love... o NO». Por su parte, Cristian, a quien mucho aún recuerdan por su paso por «Mujeres, hombres y viceversa», ha demostrado ser una gran promesa del deporte español como piragüista.

De hecho, el verano pasado ambos fueron de las parejas más destacadas de los Juegos Olímpicos de Río, y es que su amor estuvo muy presente en Brasil. Cristian, medallista olímpico, tuvo el apoyo de su chica durante la competición y junto a ella celebró su gran triunfo tras hacerse con el oro.

Hasta el momento ambos habían sido muy activos en redes sociales compartiendo su tiempo juntos y sin ocultar su amor. Sin embargo, de un tiempo aquí había llamado la atención las pocas imágenes juntos y Junquera, acostumbrada a dejarse ver en momentos señalados con su novio, fue sola a la boda de su compañero Risto Mejide con Laura Escanes hace un mes.

Cabe destacar, que manteniendo la discreción con la que han llevado su amor estos cuatro años, tras saltar la noticia ninguno de lo protagonistas se ha pronunciado al respecto.