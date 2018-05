Intensas críticas a una concursante de 'First Dates' por su escote

Charo y Javier mantuvieron un encuentro en el 'First Dates' de este jueves que no pasó desapercibida para prácticamente nadie de la audiencia. Y es que, la mujer de 47 años fue objeto de críticas -también de elogios- a través de redes sociales por la indumentaria que lució durante su cita. Su escote fue uno de los temas más comentados de la noche

Javier, mucho menos creído que aquel otro concursante, y Charo entablaron una conversación que comenzó bien. Ambos son naturales de localidades próximas como Tarragona y Sant Feliu de Guixols, en Girona. Ella alabó que su pretendiente le trajese flores «de su pueblo», refiriéndose a la capital tarraconense. Lo hizo sin mala intención.

Sin embargo, #FirstDates648 se convirtió en uno de los temas más comentado, entre otros aspectos, por la indumentaria de la participante. Hay a quienes le parecía excesivo mientras que otros criticaban un estilismo propio de los años 80. Como decimos, no pasó desapercibida como aquella cita en que la otra persona se aprovechó de su pretendiente. Pero no todo fueron críticas. Y a usted, ¿qué le parece?

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es">

Pues a mi no me parece tan grande el escote de Charo...todo es cuestión de con qué lo compares...😂😂😂Va no me seáis mojigatos que es una mujeron #FirstDates648

Qué pesada la gente con el escote de Charo jodeeeeeeeer #firstdates648pic.twitter.com/RsGEfKYPyq — meangirl ♀ (@___Admaiora) 24 de mayo de 2018

Charo, con ese escote de ordinaria le vas a molar a todos. #FirstDates648 — Bandini (@Olgasoyyo) 24 de mayo de 2018

#firstdates648

Charo de casada 25 años a la tele a pillar con escote.

Holi hijos!!!😍😍😍 — Ojiplatico➰ (@Ojiplatico2018) 24 de mayo de 2018

Charo eres muy atractiva,no es necesario llevar ese escote tan soez #FirstDates648 — Jorge martínez (@Jorgecarmar) 24 de mayo de 2018

— marta patricia (@mardragonfly8) 24 de mayo de 2018