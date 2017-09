La instantánea de Kit Harington y Carlos Sainz se vuelve viral A pesar del decimocuarto puesto en Monza, una mala posición, el piloto madrileño ha sido noticia por algo fuera de lo deportivo R.I GRANADA Domingo, 10 septiembre 2017, 15:32

El pasado 3 de septiembre se disputó en Italia el Gran Premio de Fórmula 1 de este país. El GP de Monza acabó con el podio de Hamilton, Bottas y Vettel, respectivamente, y el español Carlos Sainz en decimocuarto puesto.

Carlos Sainz Jr tuvo un encuentro con Kit Harington, actor que interpreta el papel de Jon Snow en 'Juego de Tronos', ya que fue a visitarle a los boxes del circuito. El actor y el piloto estuvieron charlando y terminaron la conversación con unas fotos de recuerdo para cada uno.

Got to hang out with this legend at the #italianGP it made my weekend. #kinginthenorth Una publicación compartida de Carlos Sainz (@carlosainz) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 9:14 PDT

Ambas imágenes han sido muy comentadas desde el primer momento en el que los protagonistas las han publicado. Carlos Sainz escribió de título en la foto: "Pude estar con esta leyenda en el #GPitaliano, me alegró el fin de semana #reyenelnorte", imagen que ha superado los 25 mil "me gustas". El actor tituló la publicación con "#kitharington in Monza #jonsnow #gameofthrones #f1", superando los 19 mil "me gustas".

Las publicaciones se han viraluzado y han traído comentarios de los fans como: "¿Quién le pidió la foto a quién?", "Codeandote con la realeza!", "OMG OMG OMG" o "Race for the throne".

#kitharington in Monza #jonsnow #gameofthrones #f1 Una publicación compartida de Kit Harington (@kitharingtonn) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 9:35 PDT

El actor Liam Cunningham, que interpreta el papel de Ser Davos en 'Juego de Tronos', también visitó el circuito de Monza y fue otro espectador de excepción que presenció el Gran Premio de Italia.