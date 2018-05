El inesperado 'regreso' de la serie Friends: más cerca que nunca en Madrid Comedy Central ofrece, por primera vez y en exclusiva en España, el evento que hará las delicias de los fans de la sitcom por excelencia IDEAL.ES Domingo, 6 mayo 2018, 12:51

Hace ya décadas que la serie Friends se convirtió en la comedia por excelencia de la televisión, algo que se sigue demostrando tras años y años de reposiciones en la pequeña pantalla. Seguro que te sabes de memoria la canción de cabecera, sabes cuál es el piso de Monica, reconocerías el café... Pues ahora tienes la oportunidad de revivir la serie y al alcande de tu mano.

Comedy Central ofrece, por primera vez y en exclusiva en España, el evento que hará las delicias de los fans Friends: del 24 al 27 de mayo llega a Madrid el FriendsFest que se instalará en la Casa del Lector de Matadero Madrid. Los seguidores de la mítica serie podrán disfrutar de una réplica exacta del apartamento de Monica, recrear la cabecera de la serie junto al clásico sofá y los paraguas mientras cantan I'll be there for you, o jugar al futbolín de Chandler y Joey. ¿No te parece increíble?

Aparte, si quieres alcanzar el nivel máximo de fan, Comedy Central emite durante todo el mes de mayo una programación especial que incluye, desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de mayo, las 10 temporadas al completo, con lo que serán cinco días de maratón de Friends.

Después del éxito de la primera edición en Reino Unido, donde se colgó el cartel de agotado en 10 minutos, Comedy Central trae el #FriendsFest a España, el evento sobre la serie que marcó toda una época televisiva.

La Casa del Lector de Matadero Madrid acoge este homenaje del jueves 24 al domingo 27 de mayo, en horario de 12.45 h a 20.45 h. Las entradas ya salieron a la venta el martes 1 de mayo en la web de Comedy Central, con un precio de 5 euros.