El inesperado regreso de un profesor a ‘OT 2017’ El docente participó en varias ediciones del formato, tanto en TVE como en Telecinco, por lo que su regreso ha sido muy bien recibido FRAN JUSTICIA Sábado, 24 junio 2017, 15:58

TVE calienta motores para el regreso de uno de sus formatos más exitosos, ‘Operación Triunfo’, que volverá totalmente renovado a la cadena pública con una nueva edición a partir del próximo mes de octubre.

Por ello, desde hace dos semanas Noemí Galera y el equipo de Gestmusic se encuentran dando la vuelta a España en busca de los 16 participantes que tendrán la oportunidad de revivir la famosa academia de ‘OT’. Recuerda que en Granada puedes acudir al casting el próximo 10 de julio.

Para este esperado regreso los fans han pedido que vuelvan parte de los responsables del que fuera uno de los programas de mayor éxito en el país, como Nina, Àngel Llàcer o Manu Guix, entre otros.

Precisamente en las últimas horas se ha dado a conocer que uno de ellos tres sí volverá al formato, una noticia que ha entusiasmado y mucho a los seguidores del legendario talent show que descubriría a Rosa López, Chenoa, David Bisbal, Bustamante o Lorena Gómez, entre otros artistas que hoy cuentan con una carrera musical.

Dicho esto el que regresará al formato será Manu Guix, quien fuera profesor de técnica vocal durante las otras ocho ediciones de ‘OT’. Sin embargo, esta vez no lo hará como parte del elenco de profesores, o al menos no de momento, ya que su regreso se debe a que intervendrá en la segunda fase del casting de ‘OT 2017’, formando a los concursantes para que den el do de pecho en la interpretación de los tres temas a los que deberán hacer frente en esta etapa del proceso de selección de participantes.