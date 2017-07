El inesperado y radical cambio de 'look' de Irene Junquera sorprende a sus seguidores Sorprendió con su nuevo peinado en el nuevo programa de 'All you need is love... o no' IDEAL GENTE Martes, 4 julio 2017, 10:07

La presentadora y colaboradora Irene Junquera sorprendió recientemente en televisión con un nuevo, inesperado y radical cambio de 'look' que pilló a muchos por sorpresa.

De esta forma, Irene Junquera apareció en el nuevo programa de 'All you need is love... o no' con un peinado completamente diferente.

Su compañero David Guapo comentó el cambio de 'look' de Junquera al entrar al plató, y preguntó al público si daba su aprobación, al tiempo que Risto bromeaba al respecto.

Finalmente, la propia Irene Junquera afirmó que estaba muy satisfecha con el resultado del trabajo de la peluquera del programa de Mediaset.