El inesperado mensaje de Nuria Roca a un ladrón: «Gracias por robarme el móvil» La presentadora ha tirado de ironía y optimismo para contar lo que le ha ocurrido CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Jueves, 3 mayo 2018, 15:43

La presentadora de televisión Nuria Roca ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con un inesperado mensaje. En el comunicado, acompañado de una fotografía suya cuando era pequeña hablando por teléfono, Nuria Roca da literalmente «las gracias» al ladrón de su teléfono.

De esta forma, tirando de ironía y de optimismo, la presentadora aprovecha para subir la citada fotografía «en homenaje al listo que perpetró el robo hace cuatro días», y añade que quiere agradecerle el hecho de separarse de su teléfono móvil, porque eso le permite «estar más pendiente de los que están al lado o del paisaje».

«Cuelgo esta imagen en homenaje al listo que perpetró el robo hace 4 días... que me ha hecho pasar por diferentes estados: indignación, enfado monumental, agobio, mono, ansiedad, enfado suave y el actual, tranquilidad moderada... así que voy acabar dándole las gracias por hacer que este viaje y lo que queda de él sea más largo, por hacer que esté más pendiente de los que tengo al lado, por volver a mirar por la ventanilla, por ganar tiempo y por poder perderlo así, sin más... De tal forma que, a partir de ahora, de vez en cuando me robaré el móvil para saborear el tiempo un poco más... (Ah! Si me habéis mandado algún mensaje y luego os habéis arrepentido, tranquilos, nunca lo sabré...», dice el mensaje de Nuria Roca en Instagram.