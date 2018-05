El inesperado giro para Rocío Carrasco en su guerra contra Antonio David Flores El magistrado no acepta algunas de sus peticiones en el informe pericial IDEAL.ES Jueves, 17 mayo 2018, 15:43

Esta historia tiene tanto tiempo que para algunos casi ha caído en el olvido. Rocío Carrasco y Antonio David Flores llevan años manteniendo una batalla campal en los juzgados. La hija de Rocío Jurado parecía tener todo a su favor en su guerra contra el padre de sus dos hijos pero ahora el tira y afloja ha dado un giro inesperado.

Al parecer Rocío Carrasco solicitaba tres premisas en su demanda contra su ex: la primera era que Antonio David y su mujer, Olga Moreno, no tengan ningún tipo de contacto con ella; en segundo lugar, que sus dos hijos no den ningún tipo de información a propósito de su persona, poniendo límites a las declaraciones que se hagan de su persona; y, por último, que no se hable nada del citado informe.

Tras tantas idas y venidas, el magistrado valora que no hay mala fe después de haber estudiado el proceso, pero no puede prohibir que un futuro lo haya. Además, ha señalado que Antonio David no tiene ningún tipo de relación con su exmujer, por lo que un hipotético no sería posible.