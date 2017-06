El inesperado cambio de sexo de una de las actrices de ‘Glee’ La joven ya declaró en 2014 que no se sentía cómoda con su cuerpo FRAN JUSTICIA Domingo, 25 junio 2017, 13:19

Los fans de ‘Glee’ probablemente se acordarán de Charice Pempengo, una de las actrices de reparto de la conocida ficción juvenil, pero seguro que hoy les cuesta algo más identificarla, ya que la joven ha decidido someterse a un cambio de sexo, cambiando así también su nombre por el de Jake Zyrus.

No obstante, el cambio de sexo no ha sido completo, ya que todavía no se ha operado, “Básicamente, soy un chico, pero todavía no voy a cambiarlo todo. Me cortaré el pelo y llevaré ropa de chico, pero eso es todo”, relataba la revista Rolling Stones.

La realidad es que su decisión ha sorprendido, incluso a pesar de que ya en 2014, y después de declararse lesbiana, afirmara que no se sentía “cómoda” en su cuerpo de mujer.