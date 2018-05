El inesperado adiós de Ana Rosa Quintana tras 17 años: «Es el momento de abandonar» «Solo puedo estar agradecida por todas las experiencias vividas» IDEAL GENTE Jueves, 24 mayo 2018, 12:33

Ana Rosa Quintana vuelve a ser noticia. Esta vez no por sus cabreos en directo o sus tensos momentos con los entrevistados en su propio programa. La veterana periodista protagoniza un sorprendente adiós anunciado este jueves.

Se cierra la revista de AR. El Grupo Hearst y Ana Rosa Quintana han decidido poner fin al acuerdo de colaboración que mantenían desde el ano 2001. Es decir, se pone punto y final a 17 anos de colaboración y 200 portadas en el quiosco. Por su parte, todos los trabajadores de esta publicación se integraran en otras cabeceras del Grupo.

Así lo exlica la propia Ana Rosa, en declaraciones recogidas por Fórmula TV: «En esto sí que he cumplido una etapa. Nunca imaginé estar 17 años siendo yo siempre la portada de una revista. De estos años me llevo la mejor de las relaciones con uno de los grandes grupos editoriales del país, el haber conocido a unos compañeros que me lo han puesto muy fácil y una experiencia profesional inolvidable«.

Ana Rosa, que recientemente desveló la enfermedad que padecía Cristina Cifuentes, añade lo siguiente: «Solo puedo estar agradecida por todas las experiencias vividas, pero creo que ha llegado el momento de abandonar mi faceta de chica de portada; ahora estoy volcada en un programa en directo de cinco horas y quiero dedicarle mas tiempo a mi familia«.