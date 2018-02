El inesperado adiós de Natalia Fervií en Cámbiame: la polémica carta que explica los motivos La coach afirma que se están dando "situaciones por las que no está dispuesta a pasar" IDEAL.ES Sábado, 3 febrero 2018, 12:13

'Cámbiame' sufre una baja importante. Natalia Ferviú ha dado su adiós al programa a través de una carta en sus redes sociales. La coach y estilista, que llevaba en el formato de Telecinco desde su primera emisión, allá por junio de 2015, se despide del programa dos días después de protagonizar una fuerte discusión con la también estilista Paloma González Durántez, recién incorporada para esta nueva etapa del makeover.

Entonces Ferviú abandonó el plató muy enfadada, hasta el punto de que su continuidad en 'Cámbiame' quedó en el aire. Ahora ha sido ella misma quien se ha encargado de confirmar de que no volverá. Una decisión que achaca precisamente a la profunda renovación sufrida por el espacio de Mediaset.

"En los últimos días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto pero en la que no me siento cómoda. Con toda la pena del mundo, por cómo se han desarrollado los acontecimiento y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar el rumbo", dice la estilista.