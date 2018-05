Indignación de una nutricionista contra las piruletas 'quita hambre' de Kim Kardashian La celebritie ha promocionado una golosina de bajo contenido calórico y las redes sociales se han cebado contra ella IDEAL GENTE Jueves, 17 mayo 2018, 09:54

Si hay una celebritie en todo el mundo que esté acostumbrada a las crítica esa es sin duda alguna Kim Kardashian. Ya lo pudimos ver hace poco por sus desnudos en Instagram y ahora lo hemos podido comprobar de nuevo después de que haya sido acusada de promover «un mensaje negativo para los jóvenes».

¿Cuál es la razón de este clamor e indignación contra ella? La respuesta son unas piruletas «reductoras del apetito» a través de Instagram. Sostiene la nutricionista Harley Street que sus mensajes «pueden provocar una alimentación desordenada». Y añade: «Cuando estas celebridades comienzan a promover conductas poco saludables, algunas personas pueden tomarlas muy en serio, lo que puede alentar o provocar una alimentación desordenada y un relación poco saludable con los alimentos».

De hecho, Kim ha compartido una fotografía en redes sociales con una piruleta que supuestamente reduce el apetito. La golosina, según recoge The Independent, contiene 35 calorías y está compuesta por extracto de plantas.

Por si fuera poco, Kim Kardashian, que recordemos hace poco fue duramente ridiculizada por una modelo de tallas grandes, animó a sus seguidores a comprar el producto «rápido», ya que había «un 15 por ciento de descuento a las primeras 500 personas» que lo compraran en su página web.

Los comentarios no tardaron en surgir, la gran mayoría de ellos de contenido negativo para ella. «Comer no es vergonzoso, nuestros cuerpos no son vergonzosos. Merecemos algo mejor», fue uno de ellos. También udimos leer el siguiente: «¿En serio? ¿Por qué constantemente eliges promocionar un mensaje tan tóxico para tus jóvenes seguidoras? Es vergonzoso». Ante el revuelo, Kim Kardashian eliminó el mensaje de Instagram.