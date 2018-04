India Martínez habla sobre el amor de su vida La cantante se confesó en el programa de Jesús Calleja IDEAL Miércoles, 11 abril 2018, 09:25

India Martínez siempre ha sido muy celosa de su vida privada, pero el pasado fin de semana decidió presentar en público a su gran amor y contar la historia que los une.

La cantante India Msrtínes estuvo en el programa 'Planeta Calleja' donde asumió el reto de escalar el everest junto al presentador. Además de ellos dos y el equipo del programa había un invitado especial, su novio desde hace 7 años, Ismael.

Aunque el mal tiempo impidió que terminaran la ascensión, la aventura sirvió para que India se sincerara. Entre los temas que se trataron fue el de hasta ahora desconocido Ismael, su novio desde hace 7 años y al que conoció en un momento muy duro de su vida.

"Le conocí haciendo capoeira. Hace como seis o siete años tenía un serio problema de comer fatal, tenía granitos en la cara... Fui a un gimnasio y era el dueño" se sinceraba la artista.

Entonces, Calleja lo llamó y él acudió, así España entera pudo verla la cara a Ismael, y mientras la artista continuó explicando su historia: "Me cambié de discográfica, me fui a vivir a Madrid, estaba muy alocada en ese momento".

“Sin él, yo no podría dedicarme a esto”, explicaba, "es mi equilibrio". “Yo viajo, él me espera. Esto es difícil pero hace que sea muy fácil. No todo el mundo lo aguantaría”.

Por su parte, el joven afirmó que "yo la vi y caí", "me enamoré".