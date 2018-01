India Martínez deja 'helados' a todos al revelar su verdadero nombre "No es que no me guste mi nombre, es que no pegan nada" IDEAL GENTE Lunes, 22 enero 2018, 10:14

La cantante cordobesa India Martínez, que recientemente sufrió una dolorosa pérdida, ha visitado este fin de semana el programa que presenta Toñi Moreno, ‘Viva la vida’. Allí ha revelado un dato que no todo el mundo conocía y es que India Martínez es solo su nombre artístico.

La artista ha confesado llamarse Jennifer Jéssica, un nombre compuesto por dos nombres que asegura no pegan nada. “No es que no me guste mi nombre, es que no pegan nada”, aseguraba India a la presentadora entre risas.

"¿Eso lo sabíais o no?", bromeó la presentadora. o te ha gustado nunca?", preguntó Toñi Moreno. "Sí me ha gustado, lo que pasa que dos no pegan", bromeó la cantante.