La increíble respuesta de la chirigota del Carnaval de Cádiz a la denuncia de Andrea Janeiro Con un cuplé inolvidable se han retractado de las burlas a su aspecto físico: «Pido que me perdone; es una jartá de guapa», dicen R. I Martes, 30 enero 2018, 13:16

Se ha convertido en la letra más polémica de los Carnavales de Cádiz. La chirigota sevillana ‘Una corrida en tu cara’ se mete de lleno contra Andrea Janeiro con frases como "la niña de Jesulín y de Belén Esteban tiene la cara como una papa nueva". La joven, recordemos, ya avisó de que irá con todo contra ellos.

Ahora, la la Voz Digital recoge la reacción de los protagonistas. «Sí que se ha montado un buen pollo, y no está el horno para pollos», reflexionaba con ironía uno de los componentes de la agrupación hispalense. «Había que sacarle humor a este asunto espinoso, demostrarle a la gente que esto es Carnaval», declara a la Voz Digital David, el José Tomás chirigotero al citado medio.

Esta es la letra del cuplé-respuesta:

‘Andreíta nos acusó por el cuplé que le cantamos en preliminares

vaya rollo

Andreíta, al final me como yo el pollo

La niña de Jesulín es un montón de guapa

es guapa, guapa, guapa, una jartá de guapa

hoy quiero corregirme

pido que me perdone

porque no quiero pagarle a tu madre ‘toas’ las operaciones.

Pero tengo algo aquí adentro

no sé si es conciencia o estoy ‘cagao’

fijarse si aquí hay canguelo

que el cuplé me lo ha escrito mi abogado.

Te pedimos mil disculpas

ya no te damos más caña

te animaremos en el certamen de Miss España’

La explicación

«Había que sacarle humor a este tema pero tampoco queríamos hablar en la prensa porque no queríamos darle bombo a una persona que es ajena al Carnaval. De verdad, le diría a Andrea que escuche Carnaval, que disfrute, que no es la primera persona a la que se le hace un cuplé. Y que no hay intención de insultarla», insiste el chirigotero.

«Nos cogió de sopetón, pero enseguida lo pusimos en manos de los abogados y nos calmaron un poquito. Nos sentimos sobrepasados, parecía que nos iban a meter en la cárcel por un cuplé», añade.