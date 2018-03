"Es increíble. Ya van 3 fallos enormes": el gran drama con el hijo de Jesé y Aurah Ruiz "No me callo", la propia madre estalla en Instagram tras su última visita al hospital con su pequeño IDEAL GENTE Sábado, 24 marzo 2018, 13:54

“Nyan se encuentra en observación continua con controles cada 15 minutos por su gravedad”. Son palabras de Aurah Ruiz, que recientemente ha compartido varias fotos en su Instagram en la que denuncia fallos en el tratamiento de su hijo, que se encuentra en peligro.

El pequeño permaneció en la Unidad de Reanimación de Críticos Quirúrgicos y la madre no se separó de él en toda la noche. La que fuera pareja de Jesé, padre del niño, ha compartido a través de sus ‘stories’ de Instagram uno de los peores días de su vida.

Aurah asegura también no piensa callarse cuando su hijo entre en peligro por fallos externos. Este es el mensaje que comparió en su cuenta de la red social.

"Siento tanta impotencia, aparte de estar reventada. Que pase esto es increíble. A Nyan hoy no le tocaba lo que ha ocurrido. Esta fallo tan gordo causado en él ha tirado todo abajo, haciéndole tanto daño que estuviera en peligro de todo, y todo es todo. Ahora se encuentra continua en controles cada 15 minutos por su gravedad. Ya van 3 fallos enormes con la vida de mi hijo y no me callo".