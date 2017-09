La increíble anécdota de Pablo Alborán en Londres El cantautor malagueño se encontró con un hecho inusual en la capital inglesa IDEAL.ES Miércoles, 13 septiembre 2017, 22:21

Alejado durante dos años de los escenarios, la vida de Pablo Alborán ha dado un cambio radical como consecuencia de estar alejado de los focos. Totalmente lógico y normal teniendo en cuenta lo que él ha vivido. En 'El Hormiguero' ha llegado a contar que “hubo una conversación con mi hermana que me marcó”.

Hablando con ella, esta le dijo: “No te has parado a darte cuenta que en siete años explotó todo y desapareciste, y yo me quedé sin hermanito”. Ahí valoró la importancia de volver a relajarse y a pasar tiempo con él mismo. Fruto de ello hizo viajes en solitario como el que tuvo lugar en Londres donde vivió una anécdota impagable.

Alborán cuenta que estando en la capital inglesa, "me fui a un museo cuando me reconocieron dos chicas españolas y me preguntaban; ‘¿Estás bien? ¿De verdad estás bien? ¿Qué haces aquí solo?’”. A las chicas les sorprendía que un cantante tan famoso como él estuviese haciendo vida normal. Que era el plan que el propio Pablo Alborán tenía por entonces.