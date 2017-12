La impresionante recuperación de Georgina Rodríguez después de dar a luz Su aparición tuvo lugar en una gala organizada por el futbolista para celebrar su propio éxito deportivo R. I. GRANADA Sábado, 30 diciembre 2017, 13:55

Pocos se extrañarán si se califica a Cristiano Ronaldo de egocéntrico. Y es que el futbolista lleva tiempo demostrando que amor propio no le falta. Su última excentricidad ha sido la de organizar él mismo una fiesta para conmemorar el que ha sido “el mejor año” de su carrera deportiva. Lo que probablemente no esperaba es que fuese su novia y no él, la gran protagonista del evento.

La pasada noche del miércoles, la modelo de 23 años Georgina Rodríguez hizo su primera aparición en público después de dar a luz y dejó a todos boquiabiertos. No solo por su pronta recuperación (tan solo ha pasado un mes y medio desde que tuvo a su primera hija, Alana Martina),sino por el elegante look que escogió para la ocasión.

Momentos únicos Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Dic 29, 2017 at 1:33 PST

La aragonesa acompañó al jugador del Real Madrid con un top negro sin mangas y de cuello alto, y un pantalón de campana de color verde. De esta manera, Rodríguez posó ante las cámaras dejando a un lado la ropa deportiva con la que se ha mostrado en las últimas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ronaldo optó por llevar a su “auto homenaje” una americana negra y azul con brillos y una pajarita como complemento.

🕺🏽 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Dic 27, 2017 at 2:34 PST