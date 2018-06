Las impactantes fotos de María Isabel: radical cambio a lo Kim Kardashian Sus seguidores comparan a la joven con la celebridad IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 11:08

La artista María Isabel López Rodríguez, desapareció del espacio público por hace unos años. El regreso de la andaluza se ha hecho de esperar, pero es en las redes sociales donde acumula un mayor seguimiento.

Consiguió la fama con la misma agilidad con la que la perdió, aunque sus temas 'No me toques las palmas que me conozco' y 'Antes muerta que sencilla, siguen siendo míticos'.

Sin embargo, su cuenta de Instagram ya no pasa tan desapercibida, con más de 34000 seguidores, la joven muestra lo orgullosa que se siente de sus curvas y su estilo al más puro estilo Kardashian.