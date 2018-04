La impactante confesión de la madre de Diana Quer sobre 'El Chicle' en 'Espejo Público' La madre de Diana Quer ha asistido por primera vez a un plató de televisión este martes CHRISTIAN LLANO Martes, 17 abril 2018, 12:54

Ha sido la primera aparición en un plató de Diana López Pinel. La madre de Diana Quer visitó este martes el programa 'Espejo Público' para hablar de cómo se encuentra desde que conociera la fatídica noticia a finales del pasado año donde se le comunicó la localización del cadáver de su hija. También trató ciertos aspectos de la investigación y sobre el principal acusado del asesinato de la joven. Ella tiene una visión clara: «La tenía localizada de alguna forma o de otro momento y la siguió». Insistió en la necesidad de la no derogación de la prisión permanente revisable, algo por lo que lucha «en nombre de mi hija».

La noticia llegó de madrugada. Un momento «durísimo» en que lloró junto a Arturo, comandante de la Guardia Civil de La Coruña y también junto a su exmarido, Juan Carlos Quer: «Dijimos que había que ser fuertes por Valeria y por todos los españoles que necesitan que esta ley los proteja».

Sin embargo, aquel momento también sirvió para «encontrar un poco de reposo». «Se terminó, apareció su cuerpo y lo llevamos a un lugar digno donde dejarle flores, donde paso muchos ratos y donde puedo estar con ella, aunque espiritualmente lo estoy siempre. Es duro ir a un cementerio a poner flores, pero sí te da una cierta paz. Diana está con Dios y me hubiese gustado que estuviera más tiempo aquí conmigo, pero sé que nos reuniremos y estaremos juntas eternamente», añadió.

Diana López Pinel atendió a las cámaras con una imagen bien diferente a la mostrada durante la investigación. Desde que supo qué había pasado con su hija, ha perdido 20 kilos. A pesar de todo ello se mantiene con fuerza, la cual saca de sus hijas Valeria y «especialmente de Diana». De ella porque «no puede hablar» y «debo representarla». «Tiene que haber un antes y un después de su muerte. Esa es mi lucha. Ella lo primero que me hubiese dicho es que pelease para que esto no le pasara a nadie más y seguramente se hubiese implicado muchísimo. Por ello lucho», confesó.

Su batalla se centra ahora en lograr que no sea derogada la prisión permanente revisable. Confirmó que hay programada para este día 20 una manifestación en Madrid a favor de la no derogación. Para ella, el problema no es que su hija se encontrase en el lugar y a la hora menos indicada, sino que «un individuo estaba en el lugar que no debía buscando su presa».

«No se debe derogar porque es preventiva y a su vez necesaria. Mi hija, Gabriel, Mari Luz y Sandra Palo, entre otros tantos, son víctimas y nos han marcado el camino. Han sacrificado sus vidas y nosotros tenemos que seguir luchando pro ellos y por el resto de españoles, para que no le pase a nadie más. Esto no puede quedar en una página de sucesos como dice Juan Carlos», relató.

También, la madre de Diana Quer reconoció que la carta emitida por José Luis Abuín Gey desde prisión, donde hablaba de su esperanza de abandonar el centro penitenciario en poco tiempo, le sugiere ningún arrepentimiento, «ni remordimiento». «Si este señor hubiese estado donde tenía que estar, mi hija estaría conmigo». Pero López Pinel sostuvo no tener «ningún afán de venganza». «Siento indiferencia», manifestó.

Finalmente, sobre la mujer de 'El Chicle', a quien se le ha realizado un peritaje psicológico, Diana no quiso incidir en su figura, ya que «estaba acostumbrada a ocultar y a delinquir», pero sí hirió su sensibilidad el hecho de que tomase el mismo vehículo «donde mi hija estuvo en el maletero atada con unas bridas» para llevar a la hija a ver a su padre a la cárcel.