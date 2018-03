La humillación a Leticia Sabater en directo: "Por aquí ya no paso" En el debate de 'Supervivientes 2018' un periodista le arrancó la peluca a Leticia IDEAL Lunes, 19 marzo 2018, 12:52

El domingo se emitió en Telecinco 'Supervivientes 2018: Conexión Honduras' programa de debate en el que participan cantidad de colaboradores.

Entre estos colaboradores se encuentra Leticia Sabater, que sufrió una humillación en pleno directo por parte de otro de los debatientes, el periodista Ignacio Montes.

Ambos se encontraban discutiendo sobre Logan, líder de uno de los equipos y al que Leticia apoya desde el comienzo del programa. Sin embargo, la opinión de él que tenía Ignacio no era la misma y así lo hizo notar hasta el punto de que acabó arrancándole la peluca a Sabater.

NO PUEDO CON MI VIDA LE HA QUITADO LA PELUCA EN DIRECTO JAJAJAJAJAJAJAJAJA. #ConexionHonduras1pic.twitter.com/EWzO57XFoI — ᴢᴀᴇᴋ 🐺 (@GhZaek) 18 de marzo de 2018

La broma indignó a Leticia que amenazó con abandonar el programa: "Por aquí ya no paso, esto no se puede hacer...". Finalmente, Sandra Barneda, presentadora del programa y moderadora del debate, convenció a la colaboradoran para que no abandonara el plató.

En un principio hasta la propia Sandra Bromeó con el tema: "Quien lleve peluca que se la agarre bien". Aunque, recapacitó y terminó por regañar a Montes indicando que "el gesto y el espectáculo ha sido nefasto...Eso no se hace, Nacho. Faltas de respeto ni una más". Así, el propio Nacho acabó por disculparse con su compañera.