«Mi hijo no es un mono de feria»: pelea y tremendo enfado de Aurah con Jesé tras verse en el hospital La extronista de MYH dice que el encuentro acaba con la seguridad echando a los amigos del futbolista IDEAL GENTE Sábado, 7 abril 2018, 12:40

Sigue la guerra abierta entre Jesé Rodriguéz y Aurah Ruiz. Ahora los dos se han encontrado en el hospital de La Paz, ya que el canario ha visitado a su hijo Nyan. El resultado ha sido una tremenda pelea, según ha revelado la extronista de MYH en su perfil de Instagram.

Precisamente en esa misma red social el ex del Madrid se quejó de que solo le habían dejado estar con su hijo cinco minutos.

Recordemos que el estado de salud de Nyan empeoró a finales de marzo, y Aurah denunció en sus redes sociales varios fallos en su tratamiento. Ahora, además, la joven ha vuelto a estallar contra Jesé. «Mi hijo no es un mono de feria», explica.

«Los vídeos que voy a grabar ahora mismo son por la publicación de Jesé. Ha aparecido con un amigo y un matón del Este contratado. En ese momento, mi hijo tenía una hipoglucemia y acababa de vomitar. Mi padre terminaba de llegar junto a su pareja y estábamos atendiendo a mi hijo junto a la enfermera.

Jesé quería que saliéramos de la habitación para que entrara él con esas personas que no conozco de nada y que no tienen por qué entrar en esa habitación. Salen de la habitación y voy yo a hablar con Jesé y le digo que puede entrar él, pero estas personas que no conozco, no.

Me responde que esas personas que no conozco van a entrar porque le da la gana a él, sabiendo que mi hijo tiene aislamiento de contacto. Acto seguido le digo que puede venir a ver a su hijo cuando quiera, y que podemos hacer turnos, y me dice que va a entrar con esas dos personas y que va a entrar sí o sí. Le digo que él puede entrar y que se puede quedar por la noche si quiere con el niño.

Se levantan y se dirigen los tres hacia la puerta. Me pongo delante y me hacen cara a entrar, incluso faltando el respeto a mi padre, a mí y a mi familia. Le digo que es una falta de respeto y que esas personas no tienen derecho a entrar donde está mi hijo ingresado. El personal del hospital llama a seguridad para que esas personas abandonen la sala donde está mi hijo, mientras su padre compartía 10 minutos con Nyan sin preguntar nada sobre lo que le pasa, ni tener ni idea.

¿Tienes la cara de aparecer estando mi familia y sabiendo lo que te dijimos, poner una publicación de ese tipo? Llevar a una persona contratada que me empuja, faltándome el respeto de esa manera, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? No sé con qué cara pudiste mirarle a los ojos.

Jesé ha puesto que ha hablado con el médico, y yo comunico que su médico no está disponible, es más, no está en el hospital, dado que los médicos acuden por la mañana y hablan con los familiares por la mañana. No hablas con él todos los días, dice que has llamado, y ayer me comunicó que no te había dado el parte y no sabías lo qué le había pasado a Nyan.

Jamás te puedo poner impedimentos para que visites a Nyan. Claro que puedes pasar a la habitación, y también pasar días y noches, lo que no te voy a permitir es que metas en la habitación a gente que no conozco de nada. Mi hijo no es un mono de feria, La próxima vez piénsate bien lo que vas a subir porque tomaré medidas legales», afirma la extronista de Mujeres y Hombres.

Tu hijo está en el hospital y tu te subes una foto de postureo diciendo que viniste. Por favor Jesé, crece. Deja de pensar en tus amigos y date cuenta de que tienes un hijo que te necesita. Tienes un hijo enfermo».