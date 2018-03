Hiba Abouk deja boquiabierta a las redes sociales son su imagen sin maquillaje Hiba Abouk en la útlima edición de los Goya. / EFE En la fotografía aparece completamente al natural IDEAL.ES Lunes, 26 marzo 2018, 18:58

La actriz Hiba Abouk es una más bellas del panorama del cine español y con una de sus últimas imágenes que ha publicado en su cuenta de Instagram ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos. Solemos ver a nuestros famosos muy arreglados y maquillados y no estamos habituados a verlos al natural.

Hiba Abouk ha compartido una fotografía a través de sus redes sociales en la que no lleva nada de maquillaje. En la imagen aparece medio rostro suyo donde resalta el color de sus ojos y las pequitas que tiene en la cara.

La actriz ha acompañado la imagen con un trozo de la obra de Federico García Lorca, 'Bodas de Sangre', en la que dice: "Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte, que aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti". Bodas de Sangre, 1933.