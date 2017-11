La enorme polémica con la herencia de Chiquito de la Calzada: «No le ha hecho gracia a la familia» Una fotografía de Chiquito junto a una corona de flores en la capilla ardiente del cómico malagueño, el pasado día 11. / EFE El cómico podría haber dejado todo a una sobrina que cuidó de él y su mujer, lo que ha disgustado a una parte de la familia PEDRO MUÑOZ Miércoles, 22 noviembre 2017, 08:57

No se ha abierto todavía el testamento de Chiquito de la Calzada, pero ya hay quien parece conocer algunos detalles del jugoso documento. El colaborador de 'Sálvame' Jesús Manuel Ruiz aseguró en ese programa que el admirado cómico malagueño ha nombrado heredera universal a su sobrina Loli, hija de su hermano mayor, lo que no ha debido de hacer ninguna gracia a una parte de la familia. Solo han transcurrido once días desde el fallecimiento, a los 85 años, de uno de los cómicos más queridos del país, un artista a salvo de escándalos, cuando los dimes y diretes de los platós televisivos amenazan con polémicas que no podrán empañar el legado de Chiquito en la historia del humor español, pero sí armarán ruido en torno a su nombre.

Según Ruiz, y a falta de que oficialmente se conozca el contenido del testamento, Gregorio Sánchez Fernández, el verdadero nombre de Chiquito, habría dejado todo a Loli, una noticia que sorprendió a la propia protagonista cuando desde la cadena se pusieron en contacto con ella, y que ha molestado a algunos miembros de la familia que esperaban otra cosa. Loli ha sido como una hija para Chiquito y su mujer, Pepita, que no tuvieron descendencia. Fue ella quien se ocupó durante años del matrimonio y atendió a su tío tras fallecer su esposa, en 2012.

El humorista tenía propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol

La muerte de Pepita, con la que Chiquito llevaba 50 años casado, sumió al cómico en una profunda tristeza. Nunca tuvieron hijos, pero se tenían el uno al otro y tenían a Loli, que los cuidó como si fueran sus padres. A ella es a la que, según el colaborador de 'Sálvame', Chiquito ha dejado todos sus ahorros y sus bienes, entre ellos el piso de 200 metros cuadrados en el que vivía, valorado en más de 400.000 euros, además de otras inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol. «Ha dejado mucho. Fueron 23 años trabajando con la televisión y estaba muy bien asesorado», explicó Ruiz, al que otro colaborador (en este caso Kiko Hernández) le preguntó si podríamos hablar de cuatro millones: «Me imagino que sí, y muchas propiedades».