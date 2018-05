«Lo hago»: la sorprendente confesión de Amaia Salamanca sobre sus fotos La actriz ha revelado en una entrevista lo que suele hacer, aunque reciba críticas por ello IDEAL GENTE Viernes, 4 mayo 2018, 15:51

Amaia Salamanca acaba de cumplir 32 años y lo ha hecho en un momento inmejorable, tanto personal como profesionalmente. Es más, la popular actriz no descarta aumentar la familia. Mientras tanto, su carrera sigue viento en popa.

Amia presta su imagen a Women's Secret, que ha contado por segundo año consecutivo con la madrileña para ser la cabeza visible de su campaña de verano «Bikini o Bañador».

La actriz asegura «sintió un poquito de pudor» porque es muy exigente consigo misma. «Todos somos débiles y nos gusta hacer nuestro trabajo lo mejor posible», dice respecto a las críticas.

En relación a su especto físico confiesa que cuenta con un entrenador personal: «Todas queremos salir de la mejor manera posible. Ten en cuenta que una, además, no se recupera igual del tercer embarazo que del primero y que es complicado que el vientre quede igual porque es una piel que se estira y que luego no vuelve a su sitio».

Lo más sorprendente de sus palabras es que defiende el uso de Photoshop para mejorar sus fotos: «A mi me gusta salir de la manera más natural posible y el Photoshop no solo se usa para quitar lo que sobra, sino para mejorar el producto«.