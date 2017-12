Gustavo González: "Las hijas de María son un poco mías" El colaborador de Sálvame ha protagonizado el último Deluxe del año para hablar de su relación con María Lapiedra R. I. GRANADA Domingo, 31 diciembre 2017, 13:44

El invitado principal del último Deluxe del año ha sido el colaborador de 'Sálvame' Gustavo González, que se ha sentado como invitado por primera vez en la historia de su carrera profesional. El paparazzi, que ha protagonizado el tema más polémico de diciembre, ha accedido a conceder su primera entrevista y dar detalles de su relación con María Lapiedra y el ex marido de esta, Mark Hamilton.

Tras varios videos que han resumido lo ocurrido en las últimas semanas, Gustavo ha comenzado la entrevista afirmando "que le pregunten a María si ha tenido que encerrarse en una habitación por culpa de su marido". Según ha contado el invitado, en una ocasión María le llamó por la noche y le pidió que fuera corriendo a su casa porque Mark se había puesto muy agresivo y ella se había encerrado en una habitación.

González ha contado que, antes de iniciar su relación, ellos se llevaban "a matar", pero que el director de 'DEC' les pidió que vieran unos videos juntos, y al despedirse "en vez de darnos dos besos, nos dimos un beso en la boca". El colaborador ha afirmado que "cuando la besé por primera vez, me cambió la vida", aunque ha dicho también que "me costaba decirle 'Te quiero' a María. Sentía que no tenía derecho a hacerlo. Aún ahora me cuesta decírselo, porque hago daño a mucha gente".

Sobre su anterior relación, Gustavo ha querido dejar claro que "mi exmujer no ha consentido mi relación con María, la tenía engañada. Mis hijos no me entienden", añadiendo más tarde que "quiero que mis hijos sepan que estos 8 años no han sido una mentira, ha habido mucha verdad, muchos momentos bonitos, aunque ellos no lo vean". Además, ha añadido que "lo que más me ha dolido que me han dicho mis hijos es que le he destrozado la vida a su madre y que se les ha caído un mito", afirmando también que su expareja "es una excelente madre, no se lo merece, la quiero y siempre la querré".