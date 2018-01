"Me gusta cuidarme por eso no uso el cerebro, para que me dure más" Esas han sido las sorprendentes palabras de un participante de 'First Dates' IDEAL Jueves, 11 enero 2018, 22:28

Salvador de 'First Dates' lo tiene muy claro, él quiere cuidarse. Su físico es lo más importante y no hay nada que le vaya a detener para lograr el que es su objetivo real. Algo así como mantenerse inmortal y que el paso del tiempo no le afecte de tal manera que su cuerpo se resienta. Por ello ha dejado una frase para la historia en 'First Dates'.

A sus 27 años, este joven valenciano tiene claro que hay que saber administrar lo que hacemos con nuestro día a día para no desgastarnos. Por ello le ha dicho a Miriam, una camarera alicantina de 24 años, que lo importante es no pensar mucho para cuidar el cerebro. O lo que es lo mismo, "me gusta cuidarme, por eso no estudio, para que el cerebro me dure mas tiempo nuevo".

No se puede decir que el hombre no sea sincero. Pero lo que no queda del todo claro es si para hacer ese razonamiento ha tenido que pensarlo mucho de tal manera que haya acabado utilizando su cerebro. No en vano, Salvador admite que la salud física es lo primero. Él va a los parques "no a fumar ni a beber sino a hacer ejercicio".