Un guionista de 'Allí abajo' la lía con un chiste sobre los andaluces y recibe duras críticas en Twitter Muchos usuarios de las redes sociales han pedido explicaciones e incluso su despido IDEAL.ES Domingo, 1 abril 2018, 11:57

Antena 3 estrena la cuarta temporada de 'Allí abajo' el 2 de abril, la ficción protagonizada por María León, Jon Plazaola y Mariano Peña. Pero antes de que los espectadores vean los nuevos episodios, se ha generado una importante polémica con uno de sus guionistas. Un chiste sobre Andalucía ha desatado el enfado de infinidad de tuiteros pero también de miembros del equipo, que no han dudado en reaccionar negativamente contra su compañero.

Durante el 30 de marzo, día de las procesiones del Viernes Santo, el guionista Servio V. Santesteban escribía por la red social el siguiente mensaje: "La primera vez que escuché la Salve Rociera pensé que el estribillo decía: 'Leo leo leo leo leo leo', pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser".

Muchos usuarios han pedido explicaciones, e incluso el despido a la cadena, a la serie y a la productora. Esta última, la productora de la serie, Plano a Plano, llegó a pedir disculpas por el desafortunado comentario que, aunque ha sido borrado, sigue circulando en redes sociales: «realmente es un tuit sin gracia, que está en el ámbito personal del guionista, pero es muy desafortunado», apuntaron desde la productora. También se han pronunciado de manera particular otros empleados o actores de la serie desmarcándose de la broma del guionista.

En un principio el guionista respondió a las críticas a aquellos que le atacaban, pero la indignación no paró de crecer hasta que, a media mañana de este sábado, el guionista cerró su cuenta.

Alfonso Sánchez ('Ocho Apellidos'), quien fuera Roberto Almenar en las dos primeras temporadas de la comedia, ha contestado asegurando que si se trata de un guionista de la ficción, lo siente por sus antiguos compañeros "pero sobre todo lo siento por el público que aún ve la serie... menos mal que me fui", sentencia el sevillano en su tuit.

"@Sergio_VSantes no nos representa a los guionistas y actores de Allí Abajo. Su comentario le retrata a él solo. Su comentario le hace indigno de pertenecer al este equipo. #ViernesSanto"

"Como andaluza he oído comentarios de todo tipo en relación a nosotros en muchos ámbitos y me indigna...este tipo de comentarios no representa al gran equipo que somos en @AlliAbajo, son 4 años trabajando duro y así seguiremos!#Andsomosluz#seguimoscreando#mibuenrollomelodamitierra", decía @Maripazsayago.