«El guion es flojísimo»: Duras críticas al estreno de la nueva serie de Telecinco 'La verdad' ha comenzando su andadura con el pie cambiado Martes, 22 mayo 2018, 00:32

Tras muchas semanas de promesas, Telecinco por fin ha emitido el primer capítulo de 'La verdad'. La serie en la que participan Jon Kortajarena y Lydia Bosch, entre otros, ya ha visto la luz. Y lo ha hecho ante la mirada crítica de una audiencia implacable que no ha dudado en fijarse en todos y cada uno de los detalles.

Al parecer, según lo que han opinado los espectadores que han convertido al primer capítulo en tendencia a nivel nacional en Twitter, la serie no parece ser tan buena como prometía. Al menos no en varias situaciones. Porque el guion de 'La verdad' ha resultado ser algo flojo en el sentido de que había algunas escenas que se podían explicar de un modo más sencillo. Además, tampoco ha gustado el hecho de que su estreno se haya atrasado hasta el filo de las once de la noche.

Tan difícil es pedir ayuda? Será que no hay gente por la calle.... madre mía... guión flojisimo#LaVerdad1 — El Chusticiero (@_Chusticiero_) 21 de mayo de 2018

¿Por qué la protagonista no pide ayuda? ¿Quién ha creado este guión? Ya empieza mal la serie... #LaVerdad1 — ➫ (@Andr3sMau) 21 de mayo de 2018