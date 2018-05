La guerra entre Jesé y Aurah Ruiz continúa: el futbolista demanda a la extronista Desde que rompieran su relación ambos han estado en pie de guerra, y con su hijo enfermo de por medio IDEAL Lunes, 7 mayo 2018, 12:42

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz continúan con su guerra. Desde que rompieran su relación en enero han llevado una relación complicada de cara a los medios en los que Aurah acusa al futbolista de no hacer caso a su hijo enfermo, y él la acusa de no dejarle verlo. Ahora, el ex del Real Madrid ha decidido llevar el tema a los Tribunales.

El hijo que Jesé y Aurah teien en común está en un estado delicado de salud desde que nació. Ha pasado prácticamente toda su vida entre las paredes de un hopsiotal, motivo por el cual Jesé ha llegado a tener problemas profesionales. Recientemente, ha tenido que dejar el equipo en el que militaba, el Stoke City, por «problemas personales». Todo después de que se ausentara sin permiso en varias ocasiones para viajar a España y visitar a su hijo.

Tras esto ha decidido demandar a su expareja, la madre del niño, por «afirmaciones injuriosas y calumniosas completamente falsas, enjuiciadas donde no corresponden».

Ha sido la propia Aurah la que ha confirmado la noticia a través de Instagram: «Tristemente sí la noticia es cierta. Tristemente sí pretende hacerme perder tiempo y economía. Pero tristemente te confirmo desde aquí que a mí no me silencia nadie. Verdad solo hay una y a la guerra me voy con ella. Por mi hijo, por mi familia, por mí«.