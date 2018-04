La foto más rara: Ana Guerra y Fran Perea se reencuentran muchos años después El actor ha subido una imagen de los dos juntos cuando eran mucho más jóvenes y otra de ahora IDEAL Viernes, 6 abril 2018, 14:26

Hoy ha sido el día elegido por Fran Perea para mostrar una fotografía con la triunfito Ana Guerra. La cantante está arrasando con el estreno del videoclip de 'Lo malo' y el actor ha querido mostrar su orgullo por ello.

El actor, y también cantante, Fran Perea ha compartido en su cuenta de Twitter dos fotografías con Ana Guerra. Lo curioso es que entre ellas hay una diferencia de unos cuantos años.

«¡Cuando nos hicimos la primera foto, no me imaginaba la ilusión que me haría hacerme la segunda! ¡Mucha suerte con «Lo malo», Ana Guerra!«, escribía el famoso protagonista de 'Los Serrano'.

Las imágenes han entusismado a los fans, y también a la propia Ana War. Esta ha querido contestar al menaje con un «¡Qué grandeeee! ¡Ilusión la mía!».