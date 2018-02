Se desata la 'guerra' en la familia Pantoja Kiko Rivera ha utilizado las redes sociales para defender a su madre tras las acusaciones de su hermana Chabelita IDEAL Martes, 6 febrero 2018, 12:19

Kiko Rivera ha reaccionado a la entrevista que concedió su hermana Chabelita en 'Sábado Deluxe'. El cantante ha querido defender a su madre con una fotografía que ha subido a Instagram.

Tras los ataques de Chabelita a su familia en el programa de Telecinco, el DJ ha querido posicionarse del lado de su madre subiendo a Instagram una fotografía en la que aparece junto a ella. La imagen está acompañada con un texto que dice "contigo siempre mamá", y en ella se ve a madre e hijo saliendo del brazo del hospital.

La hija de Isabel Pantoja afirmó que alguien le pidió que no fuera al hospital cuando nació la hija de de Kiko: "No voy a permitir quedar como la niñata que no ha ido a ver a su sobrina".

La relación madre e hija no está pasando por su mejor momento, solo hay que ver la última polémica: Isabel Pantoja despidió a su hija de la línea de ropa que ambas iban a sacar.