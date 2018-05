La grave acusación de Aurah Ruiz a Jesé: «¿Dos tetas tiran más que dos carretas, verdad?» La extronista arremete contra su expareja de forma contundente por no atender a su hijo IDEAL GENTE Jueves, 10 mayo 2018, 10:43

La guerra entre Jesé y Aurah Ruiz continúa. Tras la demanda del futbolista a la extronista y las acusaciones sobre la joven de despilfarrar el dinero ahora ha sido la propia Aurah quien ha lanzado un 'dardo' contudente al padre de su hijo.

La canaria, a través de Instagram Stories, ha lanzado varios mensajes irónicos al jugador del Stoke City, en relación a la atención que le está dedicando a su hijo Nylan.

Esta es uno de ellos: «¿Dos tetas tiran más que dos carretas, verdad Jesé? Y si no las tiene ya se las pagas tú. Para tetas sí te sobra. ¿Y para ir al hospital a ver si se las dejaron en su sitio también, no? Y Nyan, que se encuentra en el mismo lugar, a él no vas a verlo. Hipócritas los dos«.

Lo que deja entrever Aurah es que Jesé Rodríguez podría haber financiado una operación de aumento de pecho a otra mujer. «Sólo espero que la temporada que viene te marches bien lejos. Con suerte a China y no vuelvas», añade la madre de Nylam.