El granadino Fran Dieli aspira a ganar hoy 'Tu Cara Me Suena': ¡Vota por él! El programa emite hoy la gran final en la que el público decide al ganador IDEAL Viernes, 2 marzo 2018, 10:00

'Tu cara me suena' termina hoy su sexta edición con la emisión de la gran final. El ganador saldrá de los votos del público y entre los aspirantes a ganar el concurso está el granadino Fran Dieli.

El artista saltó a la fama hace 13 años cuando participó en la cuarta edición de Operación Triunfo, la edición de Edurne, desde entonces ha seguido dedicado a la música. En 2010 fue candidato para representar a Eurovisión y durante un largo tiempo fue uno de los cantantes de 'Supersingles' apareciendo todas las semanas en el programa de María Teresa Campos, '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Ahora, ha conseguido alzarse como uno de los finalistas del programa líder de los viernes, 'Tu cara me suena'. En el concurso ha conseguido dejar grandes actuaciones que han encadilado al jurado, por ejemplo Chenoa ha confesado casi desde el principio que es su favorito. En la semifinal de la semana pasada imitó a 'The Platters' y cantó 'Only you'.

Sin embargo, hoy el jurado no vota y será el público el encargado de elegir quién será el sexto ganador del talent show, que se sumará a los nombres de los vencedores de ediciones anteriores: Angy, Roko, su excompañera en OT Edurne, Ruth Lorenzo y Blas Cantó.

Junto con Fran Dieli han llegado a la final el actor Miquel Fernández, la cantante malagueña Diana Navarro, la también cantante Lucía Gil, el humorista Raúl Pérez y la actriz Pepa Aniorte. Esta noche conoceremos al ganador.

La líneas de teléfono para votar no se abrirán hasta esta noche cuando ya haya empezado la gala. Manel Fuentes será el encargado de anunciar cuándo el público puede comenzar a votar, a través de las llamadas telefónicas y SMS.