La granadina Mamen Márquez desvela en OT la negligencia médica que casi le deja sin voz

Sábado, 20 enero 2018

Gracias al canal 24 horas de YouTube los fans del formato Operación Triunfo no solo han podido conocer más a fondo a los concursantes, sino también a los profesores. Es el caso de la granadina Mamen Márquez, directora vocal en la Academia.

La lojeña se ha convertido en una de las profesoras favoritas ganándose el favor del público con su forma de ser y el cariño que profesa a sus alumnos. No ha sido raro poderla ver llorando en los pases de micros.

El jueves, en una clase con Amaia, la profesora contó una experiencia personal que ha conmocionado las redes. Explicó a la concursante cuál es el origen de su pasión por la música y la razón de que se dedique al estudio de canto.

"A mí me operaron con diecinueve años de una patología que estaba que no podía casi ni hablar por fumadora pasiva", comenzó contando Mamen cuando Amaia le preguntó que si ella tenía algún problema en las cuerdas. "Hay muy pocas posibilidades de que te pase una patología por fumadora pasiva, pero a mí me pasó", aclaró la granadina.

"Me operaron mal, me rajaron una cuerda vocal y no me lo dijeron. Tuve que recuperarme sin saber que había salido mal la operación, sin ningún tipo de consejo postoperatorio. Me dijeron que podía cantar, que podía gritar, que podía hacer vida normal, y no era así. Fue una hipernegligencia médica", contó la directora vocal. "Yo todavía no cantaba profesionalmente, lo hacía por afición. Y después empecé a estudiar, a raíz de esto. A estudiar mucho, para poder dedicarme a esto porque era lo que quería hacer", explicó Mamen.

"¿Cómo te enteraste entonces de que te habían operado mal?", preguntó Amaia. "Porque fui a la doctora Arias hace muchísimos años, la que nos visitó en la Academia", contestó la directora vocal, antes de contar que, a raíz del conocimiento de su previa operación, le explicó que le habían "quitado más tejido”, le habían 'vaciado' la cuerda más de lo que lo tenían que haber hecho. Como ella conocía ese detalle se le creó una cicatriz en la cuerda vocal. "Tengo una cuerda vocal que, en los momentos más agudos, la tengo un 70% limitada en vibración y, en graves, sufre un 40% de reducción de movimiento", explicó Mamen.

La profesora aclaró que esto nunca la desanimó a la hora de emprender su carrera musical: "He tenido que estudiar mucho porque, después de eso, fue cuando hice carrera como cantante. Estudié tanto, que conseguí cantar". La revés, le sirvió para pensar en los demás, en gente que pudiera tener problemas parecidos al de ella: "Pensé que todo lo que había estudiado tenía que servir para algo, para ayudar a gente porque a mí no me pudieron ayudar. Desde entonces decidí ayudar a personas que podrían estar pasando por la misma situación que yo".