La granadina Mahi, última expulsada de 'Maestros de la costura' La granadina se ha quedado a las puertas de la final IDEAL Martes, 10 abril 2018, 09:49

Ayer lunes, TVE emitió la semifinal de la primera edición de 'Maestros de la costura', donde decidieron cual sería el último expulsado. En este caso fue la granadina Mahi, una de las favoritas del público, la que tuvo que abandonar el concurso.

Mahi se convirtió anoche en la última expulsada de esta edición del concurso, colocándose como la quinta clasificada y quedándose a las puertas de la gran final.

Su expulsión estuvo marcada por la elección del vinilo como tela para confeccionar un corsé como el que les enseñó la diseñadora Maya Hansen.

Mahi se despidió del plató y del equipo del programa, pero afirmando que estaba muy contenta por la experiencia que había vivido: "he pataleado todo lo que he podido. Me voy muy contenta, no pensando en lo que he perdido, sino en todo lo que he ganado".

Los jueces también quisieron agradecerle a ella su buena actitud, la que la ha guiado desde que entró en el concurso: "aún recuerdo el primer día que entraste en este taller con todo el color que desprendes...".

Mahi se fue no sin antes bromear sobre sus auténticas capacidades porque "de lo que hayáis visto aquí no le hagáis mucho caso, fuera hago cosas mucho mejores".