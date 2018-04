La granadina Mahi, al borde del abismo en 'Maestros de la costura' Una de las pruebas se le ha atragantado poniéndola en su peor momento dentro del concurso R. I. Lunes, 2 abril 2018, 23:55

Cuando todo parecía que venían tiempos de "vino y rosas" para la granadina Mahi en 'Maestros de la costura', la concursante no ha llegado a su mejor momento. A pocas galas para que el programa de TVE termine, Mahi ha ido a errar en el momento más inoportuno.

Todo por culpa de una prueba que no se ha adaptado para nada a la granadina. Tenía que hacer un pantalón vaquero con un modelo presente en el concurso y no lo ha logrado. Al menos no todo lo bien que debería y sabiendo que es una de las concursantes que mejor valorada ha sido por todos.

Las críticas del jurado, sin embargo, no se han centrado solo con Mahi. Pues a pesar de estar en la octava semana de 'Maestros de la costura', ninguno ha sido capaz de hacer un pantalón vaquero básico. "No se puede defender este pantalón" ha llegado a reconocer Mahi. Y todo por culpa de una bragueta. No sabe montarlas y se ha notado.