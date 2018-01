La granadina de 'Casados a primera vista' alérgica al pueblo Sheyla tiene 29 años y trabaja de camarera en Magaluf IDEAL Viernes, 12 enero 2018, 00:14

Natural de Granada, Sheyla es una de las nuevas participantes de 'Casados a primera vista' de Antena 3. La joven de 29 años trabaja como camarera en Magaluf y es todo lo contrario, en principio, a la mujer con la que se ha casado. Carolyne de 27 años y natural de León. Y es todo lo contrario en lo que respecta a sus ganas de vivir en determinados sitios.

Porque Sheyla tiene muy claro que ella jamás se iría a vivir fuera de una ciudad. Que no quiere una vida con "una charcutera que no salga de su pueblo", que quizá por un tiempo sí, pero que ese no sería su plan ideal. Por si fuera poco, para Carolyne la tranquilidad lo es todo. Pese a ser tan joven está encantada de vivir en una aldea alejada del ruido.

Pero la granadina aún tiene más detalles que la hacen especial. Asegura que si a sus 29 años en 'Casados a primera vista' no encuentra a la mujer de su vida, desistirá. Que lleva cuatro años soltera y que no quiere vivir más así. Aunque tiene muy claro que ella es "muy exigente" buscando pareja. ¿Será Carolyne su media naranja?