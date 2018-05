El gran secreto tras el cambio físico de Mariló Montero: ¿se ha operado algo? La navarra confesó a qué se debe su nuevo aspecto IDEAL GENTE Lunes, 28 mayo 2018, 13:52

Hace un par de meses largos Mariló Montero sorprendió en El Hormiguero con «su nueva cara», tal y como muchos espectadores se aventuraron a definirla. Ahora, la navarra, que reside en Nueva York desde hace 3 años, regresó a España para participar en otro programa de Antena 3.

Mariló estuvo como invitada en 'La noche de Rober', donde habló de su nueva vida. «Me marché a Nueva York porque tenía ganas de vivir, porque llevaba haciendo lo mismo siete años y sentí que se me estaba pasando el arroz para vivir», explicó.

En relación a los rumores de que ha pasado por el quirófano, la ex de Carlos Herrera confesó lo siguiente: «Mi quirófano es el gimnasio. En televisión tengo que arreglarme, mi maquillaje y mi tuneo«.

Y añadió lo siguiente: «Cada vez que me pongo una coleta dicen que me he hecho alguna cosa. Hasta una doctora habló en un artículo sobre cosas que me había hecho que yo ni sabía lo que eran».

Respecto a su soltería, Mariló fue tajante: «Estoy encantada de como estoy. Voy a donde quiero y con quien quiero. Así soy libre. Entro y salgo cuando quiero. Ni recoger la ropa del suelo, ni preocuparme por donde estas, ni desconfiar. Tenemos que evolucionar mucho en esto».