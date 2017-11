El gran problema sin solución para 'Mujeres y hombres y viceversa' "Yo no me canso de reclamarlo y de pedirlo" dice Emma García IDEAL GENTE Lunes, 20 noviembre 2017, 11:17

Ahora que 'Mujeres y hombres y viceversa' ha pasado a ser un reality show, Emma García, su presentadora, ha querido hablar también de los otros cambios que se avecinan en el programa de Telecinco.

Lo ha hecho en 'Viva la vida', donde Toñi Moreno, le preguntó que qué pasaba con ese trono gay que mucha gente quiere pero que no parece llegar: "Yo no me canso de reclamarlo y de pedirlo", reveló.

Emma desveló uno de los motivos por los que todavía no se había hecho un trono gay en 'Mujeres y hombres y viceversa'. "Creo que no hemos encontrado a la persona. Pero la próxima vez que venga a 'Viva la vida', te lo contaré", avanzó.