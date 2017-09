'Gran Hermano' provoca un contratiempo en 'Masterchef Celebrity' El concurso de cocina de TVE se ha visto perjudicado por el reality de Telecinco Martes, 19 septiembre 2017, 23:00

Aunque pueda parecer que ambos concursos son incompatibles, este martes 'Gran Hermano' y 'Masterchef Celebrity' han estado más unidos que nunca. El inicio de ambos formatos en sus respectivas cadenas ha estado marcado por un líder indiscutible: 'Gran Hermano'. El reality de Telecinco ha regresado con su decimoséptima edición causando un problema al concurso de cocina de La 1 de Televisión Española.

Debido a la feroz competencia por el share, Telecinco ha estrenado su 'Gran Hermano' más revolucionario poco antes de las diez de la noche para lograr arrastrar espectadores desde los informativos. Algo que también ha hecho TVE con una diferencia sustancial. Mientras que en el caso de 'Gran Hermano', Telecinco no tiene ningún programa antes de su prime time, 'Masterchef' sí debería contar con 'Hora punta' como maestro de ceremonias.

Pero los martes no serán así. El programa de Javier Cárdenas ha sido eliminado de la parrilla para que 'Masterchef Celebrity' pueda empezar a las diez y cinco de la noche. No obstante, en su primera prueba de fuego, no ha sucedido así. Como ya pasara con 'El Ministerio del Tiempo', TVE ha retrasado la hora de inicio de su concurso sin previo aviso pese a que estaba anunciada a la hora antes citada. Todo, al parecer, para no competir directamente con el inicio de 'Gran Hermano' y arrastrar a una audiencia más fiel.