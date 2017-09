'Gran Hermano' pierde una de sus señas de identidad y se desata la polémica El reality no contará, al menos de momento, con seguimiento 24 horas IDEAL.ES Martes, 19 septiembre 2017, 21:55

Llega la revolución a 'Gran Hermano' y lo hace de verdad. La decimoséptima edición del reality llega a Telecinco cargado de novedades. Si ya se desveló que en un primer momento habría hasta 100 concursantes dentro de la casa, otra de las buenas nuevas no ha resultado ser tal para la mayoría de seguidores.

'Gran Hermano' no contará en esta edición, al menos de momento, con un seguimiento 24 horas como solía ser habitual. Este hecho hace que no se puedan seguir los movimientos de cada habitante durante todo el día. Una novedad que a los espectadores no les gusta porque sostienen que se pierde la esencia misma del concurso.

GH sin 24 horas es como un bocadillo sin pan #Sin24hNoHayGH — El Abu (@ElAbu__) 19 de septiembre de 2017 Sinverguenzas, me habéis estado volviendo loca todos los putos días y ahora vais y decís que no hay 24h??? MALAS PERSONAS!!! #Sin24hNoHayGH — ѕятα ρℓαzα ღ (@GH_Revolution1) 19 de septiembre de 2017