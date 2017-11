Gran gusto en 'El Chiringuito': Rafa Guerrero se va por un fuerte dolor en el pecho "No me encuentro bien Josep", dijo cuando la discusión por la polémica arbitral fue en aumento IDEAL GENTE Domingo, 19 noviembre 2017, 16:34

Durante la madrugada del domingo el Chiringuito de Jugones (Mega) vivió una noche especial con motivo del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La tensión que rodeaba a la tertulia del programa presentado por Josep Pedrerol fue subiendo cuando se trató la polémica arbitral.

En un momento dado el periodista José Luis Sánchez contó en exclusiva que Sergio Ramos —que tuvo que abandonar el encuentro después de recibir una patada que le rompió la nariz— rompió a llorar de impotencia en el descanso por el trato arbitral.

Al conocer este hecho, el reconocido exlinier Rafa Guerrero, tertuliano habitual del programa, aseguró que no se creía las lágrimas del central madridista. La controversia fue en aumento hasta que Guerrero se detuvo y abandonó el plató, después de decir: "No me encuentro bien Josep", a lo que el conductor catalán respondió: "Rafa, no hagas bromas".

El excolegiado acudió a una de las salas aledañas donde fue atendido por el servicio médico del programa. Más tarde, Pedrerol contó que había sido una "semana difícil" ya que había tenido "problemas gástricos y de tensión alta".