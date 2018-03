El gran detalle de 'Got Talent' con el pequeño Gabriel en pleno programa No han querido olvidarse del dramático asesinato IDEAL.ES Miércoles, 14 marzo 2018, 22:52

El programa de Telecinco, 'Got Talent', ha querido tener un detalle con la familia de Gabriel y con el pequeño asesinado con tan solo ocho años de edad. El concurso ha empezado queriendo acordarse del niño almeriense y para ello, Santi Millán ha sido el portavoz de todos los participantes, del público y hasta del propio jurado.

El presentador de 'Got Talent' ha querido unirse al duelo y ha mandado unas palabras de ánimo a la familia de Gabriel. Millán ha recordado que "nuestros concursantes de hoy quieren dedicar todas las actuaciones al pequeño Gabriel". Un detalle que ha sido aplaudido por todo el público presente en el plató de 'Got Talent' y desde luego por las redes sociales.

"Bonito", "precioso", "bravísimo" o "detallazo" han sido algunas de las valoraciones que los espectadores han tenido con el gesto de 'Got Talent'. No obstante, las palabras de Santi Millán no han sido las únicas que han recordado a Gabriel. También algunos concursantes han querido hacer mención al niño y dedicarles sus números en directo.