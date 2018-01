El gran cambio en 'Sálvame' que podremos ver este lunes El presentador colgó el cartel de "cuidado, plató en obras", mientras, dos obreros llegaban para comenzar con el cambio de imagen IDEAL GENTE Sábado, 20 enero 2018, 11:46

Han pasado ocho años desde que arrancase 'Sálvame' en las tardes de Telecinco. Desde entonces, el plató ha sufrido muy pocas modificaciones, algo que, cuando "la cúpula" llamó en directo por los supuestos despidos de Terelu Campos y Lydia Lozano, Jorge Javier Vázquez les echó en cara. Ahora parece que los responsables del programa han escuchado a su presentador y, por eso, en la tarde del 19 de enero, el plató quedó vacío y precintado para realizarle un cambio de imagen.

Dos obreros comenzaron a precintar los objetos del estudio y repartieron monos de trabajo para que los colaboradores no se mancharan. "Estamos en obras. A partir de ahora estamos en obras haciendo un nuevo plató para ti", le decía el obrero a Jorge Javier Vázquez, que no dudaba en preguntarle sobre los cambios que podrían producirse en el plató: "Se le puede cambiar el color y la textura a las paredes", decía el obrero. "¿Gotelé?", preguntaba el presentador. "No, eso se ha quedado muy antiguo, pero a lo mejor ponemos un cuadro tuyo ahí arriba", bromeaba el supuesto obrero.

Tras esto, el público y los colaboradores salían a uno de los pasillos de las instalaciones de Mediaset para continuar con el programa ataviados con los chaquetones y bufandas por el frío. Ahí el presentador, que colocó un cartel de "cuidado, plató en obras" fue dando paso a diferentes vídeos además de agradecer al público el esfuerzo por tener que pasar ese rato en la calle.