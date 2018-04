Gran bronca entre Mabel Lozano y el abogado de la 'Manada' en 'Espejo Público: «Que no vuelva a llamarles violadores» «Es alucinante. Hubo periodistas que me acusaron a mí de hacer una violación a la denunciante durante el interrogatorio y usted está acusando a un magistrado de hacer apología de la violencia» IDEAL GENTE Viernes, 27 abril 2018, 13:26

El plató de 'Espejo Público' fue protagonista de un enfrentamiento dialéctico entre la actriz y autora de 'Proxeneta', Mabel Lozano, y el letrado Agustín Martínez, encargado de defender los intereses de los jóvenes sevillanos condenados por el abuso de una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016: «No les vuelva a llamar violadores. Es una vergüenza», denunció el abogado.

En una conexión en directo, Lozano, tan indignada como aquellos que lo dejaron patente en Twitter tras la sentencia, y Martínez, se enzarzaron en una discusión que acabó con el tono por las nubes. «La judicatura necesita una formación sobre violencia de género», exclamó Lozano. Por su parte, Martínez recalcó que «el problema es que usted está discutiendo la preparación de los jueces».

«Me parece alucinante. Propóngase usted a jueza. Es alucinante. Hubo periodistas que me acusaron a mí de hacer una violación a la denunciante durante el interrogatorio y usted está acusando a un magistrado de hacer apología de la violencia. Me parece alucinante cuando yo también defiendo los intereses de las mujeres», matizó. Lo cierto es que este tema ha copado la actualidad de este viernes. Ana Rosa también lanzó un mensaje crítico.

La respuesta de Lozano ubicó al letrado «en el lado de los violadores», término que desencadenó la discusión: «Que no les vuelva a llamar violadores. Que no les vuelva a llamar violadores. Es una vergüenza. Que han sido absueltos de los cargos de violación. ¿Pero esto qué es? Mire señor, con un poco de suerte, cinco años de carrera y preparándose las oposiciones, usted acaba siendo juez y puede dictar sentencia». La respuesta de la actriz fue tajante: «La hubiese hecho con sentido común».