Eva González desvela su principal antojo durante el embarazo

La presentadora y modelo Eva González está ya en el séptimo mes de embarazo. Su hijo, fruto del matrimonio con el torero Cayetano Rivera, nacerá dentro de dos meses y la presentadora de 'Masterchef' confiesa que no se está ciudando nada.

La modelo ha confesado no tener nombre elegido aún para su bebé, que es muy supersticiosa y que estas navidades está teniendo muchos excesos. "Soy de hacer todo lo que da suerte, por si acaso", ha asegurado la actriz.

Hablando de estos excesos la que fuera Miss España ha comentado: "No me estoy cuidando nada. Además soy intolerante a la lactosa y durante el embarazo se me ha quitado. Ahora me estoy poniendo de pasteles hasta arriba… Tengo antojo de dulces, que normalmente no los como porque no me gustan demasiado y además no puedo".

La presentadora despedirá el año con su familia a los que, con una agenda tan apretada, no puede ver demasiado durante el resto del año. Eva tiene ahora en antena la edición Junior de 'Masterchef' y presentará el Especial de Nochevieja junto con Carlos Latre.

Preguntada por el parto, la andaluza ha contestado con humor: "No lo quiero ni pensar. Bueno, es que no tengo tiempo para pensarlo".