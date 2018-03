El gesto más romántico de Piqué a Shakira que ha encantado a sus fans La instantánea ya cuenta con más de un millón de 'me gusta' en Instagram IDEAL.ES Sábado, 31 marzo 2018, 12:34

Después de ocho años, Gerard Piqué y Shakira no pueden ocultar que están tan felices y enamorados como el primer día. Si bien es cierto, la pareja busca siempre que puede huecos en su agenda para pasar tiempo el uno con el otro y mantener así viva la llama. Es precisamente lo que ha ocurrido precisamente durante estas vacaciones de Semana Santa, en las que la cantante y el futbolista han disfrutado de su más que consolidada relación y han dado muestras de sus sentimientos.

El jugador del Fútbol Club Barcelona, quien disfrutó de unos días libres, ha querido tener un bonito gesto con su pareja y ha sorprendido a las redes sociales con un tierno gesto hacia Shakira: una instantánea en la que un divertido Piqué mordisquea suavemente la oreja de la colombiana, que mira a cámara muy sonriente y ataviada con una gorra y una sudadera que le dan un aire de lo más deportivo.

Comiendo oreja... @shakira Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el Mar 30, 2018 at 5:24 PDT

La fotografía en cuestión ha acumulado más de un millón de 'me gusta'. Sus fans no han podido evitar derretirse de amor y se han deshecho en piropos hacia la pareja, dedicándoles unas bonitas palabras. "Bonita pareja", "qué hermoso verles juntos, ¡que viva el amor!" y "so cute".