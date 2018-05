Las geniales invitaciones 'a lo Juego de Tronos' de dos famosos actores de la serie Kit Harington y Rose Leslie habrían invitado a unas 200 personas a la ceremonia EUROPA PRESS Viernes, 4 mayo 2018, 17:08

Juego de Tronos no es el mejor ejemplo cuando se trata de relaciones amorosas. Sin embargo, dos de sus actores han tenido suerte en el amor más allá de la pantalla. Kit Harington y Rose Leslie, cuyos personajes Ygritte y Jon Snow se enamoran en la ficción, están comprometidos, y sus invitaciones de boda tienen un detalle que hace referencia a Juego de Tronos.

Según informó The Daily Mail, las invitaciones del enlace muestran a Jon Snow al otro lado del Muro en medio de una tormenta de nieve. Pero no se trata de una petición especial para la ocasión, sino que los novios han aprovechado una serie de sellos lanzados por The Royal Mail para darle ese divertido toque.

The Royal Mail lanzó una serie de sellos de edición limitada a principios de este año con el rostro de varios personajes de Game of Thrones como Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Arya Stark, Cersei Lannister, Tyrion Lannister, Olenna Tyrell, Ned Stark, Tywin Lannister, Sansa Stark, y sí, Jon Snow.

Aún sin fecha concreta, la boda está prevista para un futuro no muy lejano, pero los novios han querido mantener el más absoluto secreto en torno al enlace.

Según apunta la publicación británica, Kit Harington y Rose Leslie habrían invitado a unas 200 personas a la ceremonia.

La octava y última temporada de Juego de Tronos no llegará al menos hasta comienzos de 2019.

La entrega final tendrá solo con seis capítulos, eso sí, de una duración bastante más extensa que la habitual.