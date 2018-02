El ganador de 'OT' que ahora trabajar de 'stripper' en Paraguay Así es la vida que lleva ahora Nahuel, vencedor de la octava edición del concurso IDEAL.ES Viernes, 9 febrero 2018, 11:11

Cuando Pilar Rubio pronunció el nombre de Nahuel Sachak como ganador de la octava edición de 'OT', nada hacía presagiar la vida que le esperaría después al vencedor de la ya penúltima entrega del concurso. Porque lejos del éxito que hoy en día tienen los concursantes de 'OT 2017', aquella entrega acabó de manera precipitada por baja audiencia y dando síntomas de desfallecimiento. Algo que luego se ha reflejado en la vida del ganador de entonces, Nahuel.

Porque nada de lo que entonces parecía un éxito se le ha repetido. Pese a ganar la octava entrega de 'OT', Nahuel vive una vida muy alejada de lo que pretendía ser. El concursante, de origen paraguayo, se gana la vida como "stripper" en su propio país. Lejos de la España que le vio vencer el mismo concurso que ha lanzado al estrellato a los Bisbal, Pablo López, Manuel Carrasco o Edurne.

Las falsas promesas que le hicieron a él y a sus compañeros de aquel 'OT' que Telecinco emitió y canceló a las pocas semanas de empezar, hicieron que este aspirante a artista tuviese que buscar su propio camino. Nada parecido a lo que entonces le dijeron: "Tendrás una carrera musical dentro de Blu:sens Music; grabarás tus propias canciones; las presentarás junto a Paris Hilton; en verano te irás de gira con tu propia banda y en septiembre saldrá a la venta tu álbum, que será distribuido en las plataformas digitales y en los centros comerciales de más de 30 países". Esas fueron las palabras de Eva Perales, jurado de aquel 'OT' y directora de Blu:sens. Ninguna de ellas fue verdad.

El propio Nahuel lo cuenta a través de su experiencia. "El programa nos dejó a la deriva. Allí, todo era de color de rosa, pero luego los perjudicados fuimos nosotros. Fue como quitarle un caramelo a un niño" explica el ganador de 'OT8'. Lo único que recibieron del concurso fue un mp4 con dos canciones suyas grabadas.

El resto, la vida que le toca vivir. Acuciado por la falta de éxito, pese a haber sacado algún que otro tema, Nahuel ya es padre. Por ello, se gana la vida como puede participando en concursos locales en los que a menudo participa como "stripper". Una situación que sus fans no entienden y por la que incluso llegan a criticarle con dureza. Pese a que algunos aseguran que "no se puede caer más bajo", Nahuel no lo ve así: "No tengo problemas, para nada. El show vale la pena. La gente que critica tiene su derecho".